رحمة حسن تؤكّد أن “سابع جار” مختلف عن أعمالها السابقة on November 14, 2017

أكدت الفنانة الشابة رحمة حسن، عن تلقيها ردود فعل إيجابية على مسلسل “سابع جار” الذي تشارك به، ويتم عرضه على إحدى القنوات الفضائية حاليا.

وقالت رحمة في تصريح خاص لـ”العرب اليوم”: “أسعدتني كثيرا ردود الفعل التي جاءتني بشأن مسلسل سابع جار، وحول شخصية “هالة” التي أقدمها”، وأضافت أنها تجسد شخصية تدعى “هالة” وهي ابنه الفنانة شيرين، وهي فتاة مستقلة ترفض قواعد المجتمع التقليدية وفكرة الحب والارتباط، ولكن مع تطور الأحداث تتغير وجهة نظرها، لافته أنها شخصية جديدة عليها لم تقم بها من قبل في أعمالها السابقة، وهذا ما حمسها للمشاركة في المسلسل.

وعن كواليس العمل، أوضحن أن الكواليس كانت كما ظهرت في المسلسل، حيث شعرت أنها وسط عائلتها، موضحة أن إعجاب المشاهدين بعودة مسلسلات العائلة، يعود إلى افتقادها فترة كبيرة، على عكس الماضي، مشيرة أن المسلسل تدور أحداثه داخل إحدى البنايات السكنية في منطقة المعادي، ويرصد حكايات سكانها وما يخفونه من أسرار وحكايات ومشاكل، على عكس ما يظهرونه دائمًا من سعادة بالغة.

مسلسل “سابع جار” من نوعية الدراما الـ 60 حلقة، بطولة دلال عبدا لعزيز، وشيرين، وهاني عادل، وأسامة عباس، وهيدي كرم، وسارة عبد الرحمن، ومحمد علاء، ودعاء حجازي، وصفاء جلال، تأليف وسيناريو هبة يسري، التي تشارك في الإخراج إلى جانب نادين خان، وآيتن أمين.

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