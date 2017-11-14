داني نور يشارك في أغنية “مسيرة مسيرة” رفقة نجوم مغاربة وعرب on November 14, 2017

كشف الفنان اللبناني داني نور، عن إطلاق أغنية وطنية جديدة، الأحد، تحت عنوان “مسيرة مسيرة “، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء الذي يصادف 6 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بمشاركة ثلة من ألمع الفنانين، من بينهم الفنان المغربي كمال العموري والفنان المغربي محمود الترابي والفنان العراقي حسن نجم والفنان المصري محمد أبوجريشة.

وأكد داني نور أن الأغنية تم تسجيلها في استوديو بمدينة الدارالبيضاء، وهي من كلمات الشريفة ومن ألحان ناصف عروق ومن إنتاج المصري عادل سعد، مضيفًا أن فكرة العمل الوطني الخاص بذكرى المسيرة الخضراء كانت لكاتبة الكلمات الشريفة وطرحت الفكرة على الفنانين ولقيت إعجابهم وحماسهم لتقديم أغنية كهدية للشعب المغربي بمناسبة العيد الوطني .

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