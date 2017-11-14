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جيهان خليل تؤكد انشغالها في تصوير “الحب الحرام” و”ورا الشمس” on November 14, 2017

كشفت الفنانة جيهان خليل في حديث خاص لـ”العرب اليوم” عن قيامها ال الفترة الحالية بقراءة العديد من السيناريوهات الدرامية المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبلوسيتم الإعلان قريبا عن مفاجأة لرمضان المقبل مشيرة إلي أنها تشارك في بطولة مسلسلين من نوعية المسلسلات الطويلة التي تصل الي 60 حلقة وهما مسلسل ” ورا الشمس” ومسلسل ” الحب الحرام” المقرر عرضهم خلال الفترة المقبلة خارج السباق الرمضاني القادم 2018 بالإضافة إلي أنها بعد فوزها في التعليقات Share this on WhatsApp

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