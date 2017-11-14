جمهور دارين حداد يحذرها من الفنان أحمد عز on November 14, 2017

ضجت وسائل الإعلام منذ فترة بأخبار أزمة الممثلة المصرية زينة، مع الفنان أحمد عز، بسبب عدم اعتراف الأخير بتوأمه منها، وما زالت الأزمة محتدمة وآثارها السلبية تلاحق عز، وكان ذلك واضحاً بعدما نشرت المصرية دارين حداد صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، جمعتها بعز في زفاف ابنة الشيف الشربيني، في أحد الفنادق الكبرى في أسوان.

وأثارت الصورة جدلاً كبيرًا بين متابعي حداد الذين حذروها من عز، حيث كتب أحدهم: “دارين غلطتي غلطة عمرك، اللي عملة مع زينة ليس من شيم الرجال، تستحقي أحسن منه 100 مرة يا بنت بلادي”، فيما كتب آخر:” خلي بالك من ده علشان هيرجع يقولك مش ولادي”.

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