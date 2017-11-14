ورد الآن
الرئيسية » فن » جمهور دارين حداد يحذرها من الفنان أحمد عز

جمهور دارين حداد يحذرها من الفنان أحمد عز

on November 14, 2017 0 Comment
جمهور دارين حداد يحذرها من الفنان أحمد عز

ضجت وسائل الإعلام منذ فترة بأخبار أزمة الممثلة المصرية زينة، مع الفنان أحمد عز، بسبب عدم اعتراف الأخير بتوأمه منها، وما زالت الأزمة محتدمة وآثارها السلبية تلاحق عز، وكان ذلك واضحاً بعدما نشرت المصرية دارين حداد صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، جمعتها بعز في زفاف ابنة الشيف الشربيني، في أحد الفنادق الكبرى في أسوان.

وأثارت الصورة جدلاً كبيرًا بين متابعي حداد الذين حذروها من عز، حيث كتب أحدهم: “دارين غلطتي غلطة عمرك، اللي عملة مع زينة ليس من شيم الرجال، تستحقي أحسن منه 100 مرة يا بنت بلادي”، فيما كتب آخر:” خلي بالك من ده علشان هيرجع يقولك مش ولادي”.

التعليقات


Tags: , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com