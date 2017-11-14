توقيف نصاب دولي لبناني اشتهر بين الوسط الفني on November 14, 2017

تم توقيف نصاب دولي لبناني سبق أن انتشر اسمه في الأوساط العامة والفنية، خصوصاً بعد أن دخل في علاقات غرامية مع عدد من الفنانات وعارضات الأزياء، وكان حينها قادراً على إنفاق ملايين الدولارات على ملذاته الشخصية، بعد أن كان قد “نصب” على عشرات الأشخاص، ومنهم نساء وصرف كل ما معه من أموال على “مزاجه”، والمظاهر الخارجية التي حولته إلى تاجر دولارات مزورة في عدد من المناطق اللبنانية.

وتقول المعلومات إن الرجل الأربعيني كان قد دفع أموالاً لعدد من فتيات الليل تبين أنها مزورة فجرى تتبعه دون أن يعلم، وفجأة ألقي القبض عليه وعثر معه على مليون دولار أميركي مزور، و يبدو أن بعض الوجوه المعروفة قد تعرضت لتلك العملية التي تم خلالها مبادلة العاطفة بالأوراق الخضراء التي جرى تزويرها في محافظة لبنانية معروفة.

التعليقات