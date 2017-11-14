بَدء عرض الجزء الأول من مسلسل “عائلة الحاج نعمان” on November 14, 2017

يعرض الإثنين، أولى حلقات الجزء الأول من مسلسل “عائلة الحاج نعمان” على قناة “osn” المشفرة والذي يشارك في بطولته الفنان تيم الحسن وصلاح عبدالله وأحمد بدير، وتدور أحداثه بشأن عائلة كبيرة يقودها الأب الكبير “نعمان”، ولديه بنتان وولد، وتحدث مفارقات وأحداث متشابكة بشأن العائلة والميراث وخلافه، والحياة بين العائلات والأبناء.

تنقسم أحداث مسلسل “عائلة الحاج نعمان” بطولة تيم حسن إلى حقبتين مقسمتين على جزء أول وثان، وكل جزء 35 حلقة، والفترة الزمنية بين الجزأين ضمن الأحداث تعدّ 25 عاما، وذلك اعتمادًا على أحداث المسلسل والشخصية الرئيسية في العمل والتي يجسدها تيم حسن، بحيث يجسد شخصيتين، واحدة بالحقبة الزمنية الأولى من الحلقات، والتي تدور فى أواخر السبعينات، وهو الأب الذي يعاني من الإصابة بإعاقة ذهنية والهلاوس التي تجعله يظلم زوجته الأولى هو وأخوته البنات، والتي تجسد دورها هبة مجدي، ولم يعترف بحملها منه ويطردها، وتنتقل للعيش في إحدى قرى دمياط، والحقبة الثانية يموت الأب ويظهر تيم مرة أخرى بشخصية الابن الذي يعود للمطالبة بحقه وينتقم لوالدته.

مسلسل “عائلة الحاج نعمان” بطولة تيّم حسن، صلاح عبدالله، أحمد بدير، سهر الصايغ، هبة مجدي، حازم سمير، صفاء الطوخي، محسن منصور، فاطمة الناصر، لقاء سويدان، ميرنا نور الدين، منال سلامة، سماح السعيد، ومجموعة من الشباب ياسين أحمد السقا، رابي عمر سعد، تأليف الكاتب الكبير مجدي صابر، إخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة المتحدين للمنتج صادق الصباح.​

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