النجم راغب علامة يطرح ألبومه الجديد في الكريسماس on November 14, 2017

أوشك الفنان راغب علامة على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد، والذى يتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين ،من مصر ولبنان، والألبوم يحتوي على 12أغنية متنوعة ما بين اللهجه المصري واللبناني.

ويقوم راغب بتصوير بوسترات الألبوم خلال الفترة المقبلة على أن يتم طرحه في الكريسماس ،من ناحية أخرى يستعد راغب لإحياء حفل غنائي في سوق التنين يوم 8كانون الأول/ديسمبر المقبل ،علمًا أن آخر البومات راغب كان حبيب ضحكاتي والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه.

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