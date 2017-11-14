الموسيقيين توقف شيرين عبد الوهاب وتحوِّلها للتحقيق بسبب البلهارسيا on November 14, 2017

أكدت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة الموسيقيين، أن النقابة أصدرت منذ قليل قراراً بإيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب عن الغناء في مصر، وإحالتها للتحقيق، على خلفية إساءتها لمصر خلال حفلها الأخير، وعدم منحها التصاريح اللازمة للغناء في الحفلات، إلا عقب التحقيق معها من جانب النقابة.

واستكملت مصطفى في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، من الصعب تجاهل ما فعلته شيرين هذه المرة، والنقابة لابد أن تحقق في الواقعة.

يُذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، أثارت الجدل بعد أن ردت على إحدى المعجبات التي طالبتها بتقديم أغنية “ما شربتش من نيلها” في إحدى حفلاتها بلبنان، قائلةً: “هيجبلك بلهارسيا”.

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