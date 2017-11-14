الملحن عمرو مصطفى يفتح النار على شيرين عبد الوهاب on November 14, 2017

خرج الملحن عمرو مصطفى عن صمته عقب أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد تعليقها على أغنيته “ماشريبتش من نيلها” خلال إحدى الحفلات، وكتب عبر صفحته على فيس بوك: أخلاقي لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالرد لسبب واحد إني كنت طرف في مشكلة مع المذكورة.

وأضاف مصطفى “من وجهة نظري ليس منع النقابة من الغناء فقط، ولكن تمنع الأغنية بصوتها والبحث عن (صوت مصرية) تستحق شرف الغناء لبلدها”. وكان الدكتور علاء سلامة رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أكد أن النقابة عقدت اجتماعا بشأن بحث أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب التي أثيرت بسبب تفوهها ببعض الألفاظ غير اللائقة في إحدى حفلاتها الأخيرة بلبنان والتي أساءت فيها إلى مصر.

وأضاف علاء سلامة “النقابة بحثت الأمر وأصدرت قرارا بوقفها عن العمل وإحالتها الى التحقيق مع عدم حصولها على أي تصريح لمزاولتها عملها لحين الانتهاء من التحقيق. ويذكر أن شيرين عبد الوهاب خرجت في حفلتها الأخير في لبنان حيث طالبها الجمهور بغناء “ما شربتش من نيلها” لترد قائلة “هيجيلي بلهارسيا” وهو ما يعد إساءة إلى بلدها.

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