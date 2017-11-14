الفنانة ليلى علوي تشارك عادل إمام في مسلسل “عوالم خفية” on November 14, 2017

رشح الفنان الكبير عادل إمام الفنانة ليلى علوي لتشارك في مسلسل “عوالم خفية” الذي يقوم ببطولته، في أول تعاون يجمعهم في مسلسل درامي، وتقوم علوي بقراءة السيناريو المكتوب للتعرف على تفاصيل الشخصية التي تقدمها، ومقرر أن تعلن تعاقدها على المسلسل خلال أيام.

واختار الزعيم أيضًا، الفنانة روجينا للمشاركة في المسلسل، الذي يقوم بكتابتة السيناريو ورشة مكونة من خمسة مؤلفين تحت إشراف المنتج والمخرج رامي إمام ،في أولى تجاربه الإنتاجية لشركة ماغنوم ،علمًا أن آخر أعمال علوي كان مسلسل “هي ودافنشي” الذي عرض منذ عامين وشاركت فيه مع الفنان خالد الصاوي.

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