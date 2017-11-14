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الرياض وجدة على موعد مع حفلات كبرى لكاظم الساهر وياني

on November 14, 2017 0 Comment
الرياض وجدة على موعد مع حفلات كبرى لكاظم الساهر وياني

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عبر حساب “روزنامة الترفيه” على موقع “تويتر”، عن حفلات كبرى يحييها المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر، والموسيقار اليوناني العالمي ياني، في الرياض وجدة، ففي جدة، يحيي الموسيقار ياني أربع حفلات، اثنتان في 30 نوفمبر / تشرين الثاني والأول من ديسمبر / كانون الأول، واثنتان في الرياض، في الثالث والرابع من كانون الأول، فيما يحيي كاظم الساهر حفلتين غنائيتين في جدة والرياض، في 28 و29 كانون الأول.

وعقب إعلان موعد حفلتي كاظم الساهر في الرياض وجدة، اشتعل موقع “تويتر” بالتغريدات تحت “هاشتاغ” كاظم الساهر في السعودية. فيما تحيي الفنانة الإماراتية بلقيس حفلة في 29 تشرين الثاني، للنساء فقط. وتضاف هذه الحفلات إلى الكثير من الحفلات الفنية التي نظمتها الهيئة منذ إنشائها، العام الماضي، في مختلف مناطق المملكة.

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