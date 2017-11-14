التلفزيون المصري يعرض فيلمًا لأول مرة لفاتن حمامة on November 14, 2017

عرضت قناة ماسبيرو زمان لأول مرة الفيلم القصير “أغنية الموت”، وهو من بطولة فاتن حمامة ، كريمة مختار ، عبد العزيز مخيون الفيلم تأليف عبد الرحمن الأبنودي، وهو إنتاج الستينات وتدور أحداثه حول عساكر التي تنتظر رجوع إبنها من دراسته، لكي يأخذ بثأر والده ولكنه يرفض فتقوم بتحريض إبن عم إبنها بقتله حتى تغسل عارها، ويقوم ابن العم بأنه سوف يقتل إبنها ويعود وهو يغني وبعد أن يتحرك ابن العم، تتلهف وتدعوا ربها ألا يقتل ابنها، وبعد فترة يعود ابن العم وهو يغني ويعلن عن قتل ابنها، الفيلم إخراج سعيد مرزوق .

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