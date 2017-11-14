استديوهات بيكسار تنتج فيلم الرسوم المتحركة الجديد “كوكو” on November 14, 2017

تصدر شركة والت ديزني، فيلم كوكو وهو فيلم الخيال الموسيقي الأميركي الجديد من إنتاج استوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة. “كوكو” يحكي قصة أسرة، تحاول ترك إرث وبصمة في العائلة.

وتأتي فكرة هذا الفيلم من لي اونكريش وهو من إخراجه أيضًا، وشارك في الإخراج وكتابة أدريان مولينا، الذين كانوا أيضا وراء أهم الأفلام من بيكسار مثل فايندينغ نيمو، وتوي ستوري أو حكاية لعبة وجامعة الوحوش.

موعد طرح فيلم كوكو (يعرض في دور السينما في الإمارات العربية المتحدة والبحرين ولبنان والكويت وعمان في 30 نوفمبر ومصر في 29 نوفمبر 2017)، الرجاء الاطلاع على المعلومات ادناه و الصور المرفقة:

ملخص الفيلم: على الرغم من الحظر الذي فرضته عائلته منذ أجيال على الموسيقى، يظل ميغيل يحلم بأن يصبح موسيقيا بارعا مثل المعبود إرنستو دي لا كروز (الذي هو أيضا جده الراحل لذي خسر منذ زمن طويل). يائساٍ لإثبات موهبته، ميغيل وكلبه دانتي يجدون أنفسهم في أرض الموتى. على طول الطريق، يجتمعون بهريكتور الساحر وجنبا إلى جنب، تبدأ رحلة استثنائية لمعرفة القصة الحقيقية وراء ميغيل وتاريخ عائلته.

ويضم الفيلم أصوات لاتينية لشخصيات في كل من أرض الأحياء وأرض الموتى. من أرض الآحياء، أنطوني غونزاليز في شخصية ميغيل، آنا أوفيليا مورغويا هو صوت جدة ميغيل العزيزة “ماما كوكو”، ريني فيكتور في شخصية لأبيليتا، جايمي كاميل هو صوت “بابا”، و صوفيا إسبينوسا (” غلوريا ” ) في شخصية ام ميغيل. لويس فالديز ولومباردو بويار في شخصيتا عم ميغيل وماريا مارياشي.

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