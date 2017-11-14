إيمان الباني تتغزل بزوجها الممثل مراد يلدريم على طريقتها الخاصة on November 14, 2017

نشرت ملكة المغرب السابقة إيمان الباني صورة جديدة تجمعها بزوجها النجم التركي مراد يلدريم، الشهير بـ”أمير” وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “كل ملكة تحتاج لملك، وزوجي هو أفضل ملك، أحبك حبيبي”، حيث لا تفوّت إيمان أي فرصة للتعبير عن حبها لزوجها الفنان المشهور، كما أنّها لا تستمتع إلى تحذيرات متابعيها الذين نصحوها بعدم التغزل به علنًا منعًا للحسد.

يُذكر أنّ مراد يلدريم احتفل بزفافه على إيمان الباني في حفلين، أقام الحفل الأول في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي في إسطنبول، أمّا الحفل الثاني فأقامه في يناير/كانون الثاني الماضي في المغرب، كما أنّه مشغول حاليًا بالاحتفال بنجاح فيلمه الجديد “أول قبلة” الذي تشاركه البطولة فيه الفنانة التركية أوزجي جغوريل.

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