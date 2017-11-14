أحمد عيد يبدأ تصوير فيلمه الجديد للحاق بأحازة نصف العام on November 14, 2017

بدأ الفنان أحمد عيد، أخيرًا تصوير دوره في فيلم “خلاويص” الفيلم من تأليف لؤى السيد وفي ثالث تعاون بينهما، ويشارك في بطولة الفيلم آيتن عامر، وأحمد فؤاد سليم، وطارق عبد العزيز، ومجموعة من الفنانين، الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ومقرر مشاركته في أفلام أجازة منتصف العام، الفيلم من إخراج خالد الحلفاوي.

يُذكر أن آخر أفلام أحمد عيد كان فيلم “ياباني أصلي” الذي كان يناقش مشكلة التعليم في مصر وتم مشاركة اليابانية ساكي تسوكاموتمو في الفيلم.

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