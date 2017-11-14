أحمد بدير يواصل تصوير الحلقات الأخيرة من (عائلة الحاج نعمان) on November 14, 2017

يواصل الفنان القدير أحمد بدير تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسله الجديد (عائلة الحاج نعمان) في نزلة السمان بمنطقة الأهرامات.

وقال بدير – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – “إنه يواصل تصوير الحلقات الأخيرة من العمل بشكل مكثف بحضور جميع أبطال المسلسل، خاصة مع بدء عرض أولى حلقات العمل على إحدى القنوات الفضائية.. مشيرا إلي أنه لن يشارك في أي أعمال آخرى لحين الانتهاء من عائلة الحاج نعمان تماما، ثم يقرر بعدها مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل”.

يشارك فى بطولة (عائلة الحاج نعمان) كل من صفاء الطوخى ومنال سلامة وسهر الصايغ وهبة مجدى وحازم سمير وشريف خير الله، والمسلسل من تأليف مجدى صابر، وتدور أحداثه حول عائلة كبيرة يقودها الأب الكبير نعمان، ولديه بنتان وولد، وتحدث مفارقات وأحداث متشابكة حول العائلة والميراث وخلافه وتتوالى الأحداث في 60 حلقة.

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