أحمد الفيشاوي ينتهي من (عيار ناري) خلال أسبوعين on November 14, 2017

ينتهي الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير جميع مشاهد فيلم (عيار ناري)، الذي يتناول جريمة قتل غامضة، خلال أسبوعين، وذلك بعد أن انتهي من تصوير المشاهد الخارجية ونسبة كبيرة من المشاهد الداخلية.

و(عيارى نارى) يخرجه كريم الشناوى فى أولى تجاربه الروائية الطويلة، وتدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة تربط مصائر أبطاله وتغير معتقداتهم عن مفهوم الحقيقة.. وتلعب روبي شخصية صحفية تحقيقات تبحث عن القاتل، وتخوض معارك كثيرة لكى تصل إلى الحقيقة.

يشار إلي أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي هو فيلم (الشيخ جاكسون) مع المخرج عمرو سلامة، والذي يعرض حاليا بدور السينما، وسبق أن شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الأولى، التي أقيمت سبتمبر الماضي.

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