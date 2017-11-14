أحمد الشامي يعلن عن عرض “الحب الحرام” يناير المقبل on November 14, 2017

كشف الفنان أحمد الشامي في تصريح خاص لـ”العرب اليوم” عن انتهاءه من تصوير 25% من مجمل مشاهده ضمن السياق الدرامي لمسلسل ” الحب الحرام” مشيرا إلي أنه يواصل تصويره خلال الفترة الحالية بالعديد من المناطق المتفرقة بالقاهرة وينتظر عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية يناير المقبل متمنيا أن تنال شخصية أعجاب الجمهور .

ويجسد الشامي ضمن أحداث المسلسل شخصية حسام يعمل مع عائلته في شركتهم بمجال السياحة ويعد هشام شخصية شريرة ووصولية و دائمًا ما يخلق المشاكل لعائلته لأهداف خاصة ويعد المسلسل من مسلسلات الأجزاء الطويلة المكونة من 60 حلقة.

وأعلن الشامي أنه سوف يظهر في السينما خلال الفترة المقبلة من خلال مشاركته كضيف شرف مع الفنان أحمد فهمي في فيلمه الجديد المقرر طرحة بدور العرض السينمائية في موسم الصيف ويحمل أسم ” 6 في الأرشيف”.

وأعرب الشامي عن سعادته بالكريم الذي حصل علية مؤخرا من مؤسسة الأهرام عن دورة في مسلسل “أرض جو” الذي عرض رمضان الماضي مؤكدا أن هذا التكريم يعني له الكثير ودليل عن النجاح الذي حققته شخصية في مسلسل “أرض جو” خاصة أن بذل مجهود كبير في تقديم الشخصية بالشكل الذي ظهرت علية للجمهور .

يذكر أن مسلسل “الحب الحرام” بطولة بوسى وحازم سمير، وأحمد صلاح حسنى، ومنة فضالى، وأحمد الشامى، وجيهان خليل وسمر جابر وكلوديا وأحمد عصام وشيرين أبو العز ومى فخرى، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج محمد عبدالخالق، وإنتاج محمود شميس.

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