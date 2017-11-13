“Song of Granite” المزج بين الفن الشعبي الآيرلندي وغناء الطبيعة on November 13, 2017

عرضت سينما الزمالك، اليوم الخميس، فيلم “أغنية الجرانيت” Song of Granite ضمن برنامج بانوراما الفيلم الأوروبى، إخراج بات كولينز وشاركه التأليف إوجان ماك جيولا برايد، بطولة كولم سيؤودى، مايكل أوتشونفلاولا، ماكدارا أوفاتارتا.

الفيلم يتناول السيرة الذاتية لمغنى الفلكلور الآيرلندى جو هينى، فى القرن الماضى (15 أكتوبر1919 – 1 مايو 1984) الذى ولد بقرية كارنا بآيرلندا، وبدأت موهبته فى الخامسة من عمره، لكن خجله منعه من الغناء فى العلن حتى بلغ سن العشرين، وفاز بجائزتين فى مسابقة الغناء الوطنية بموطنه.

العمل أبرز نشأة هينى القاسية وسط الطبيعة الآيرلندية، إذ كان يعمل برفقة والده فى الزراعة والصيد بحكم البيئة، إلا أن تلك النشأة رغم قسوتها أظهرها مخرج العمل جذابة للمشاهد بإبداعه فى تصوير تلك الطبيعة بكل مفرادتها “أصوات الطيور – هدير المياه – الحرفيين أثناء عملهم” فى خلفية خلابة، فلم تبدُ نشأته قاسية بقدر ما كانت بسيطة وبديعة.

نشأة جو هينى خلقت منه فنانا ، فأبوه كان يتمتع بصوت طرب، ورثه عنه جو، بالإضافة إلى طبيعة قرية كارنا بآيرلندا – محل مولده – وتأثره بالخرافات، كل هذا خلق منه شخصية معقدة وجذابة فى نفس الوقت.

اختار المخرج “الأبيض والأسود” صورة للعمل ليتناسب مع المرحلة التى عاصرها هينى، إلا أنها تتسم بالحداثة، واستخدام أحدث التقنيات فى تصوير المشاهد، كما استعان بـ 3 ممثلين لتجسيد شخصية هينى فى مراحل عمره المختلفة.

يبرز الفيلم قصة انتقال هينى من آيرلندا إلى لندن عام 1949 إذ عمل فى بناء المواقع، لكنه لم ينس فنه، فشارك فى الغناء الشعبى بالبارات والمسارح البريطانية ، ثم انتقل إلى أمريكا عام 1965 بناء على دعوة من مهرجان نيوبورت الشعبى وقرر بعدها الاستقرار فى مدينة نيويورك، ومزج مخرج العمل بين الأسلوب السردى والمقاطع التسجيلية لجو هينى فى محاولة لإبراز ملامح شخصية مغنى الفلكلور الآيرلندى، ليحتفى بموسيقاه ويؤرخ لها.

“أغنية الجرانيت” عرض خارج إطار المسابقة الرسمية بمهرجان كارلوفى فارى السينمائى الدولى 2017، وحصل على جائزة أفضل سينماتوغرافيا بمسابقة الفيلم الآيرلندى الطويل بمهرجان جالواى فيلم فيلد فى نفس العام، وتم ترشيحه عن دولة آيرلندا فى مسابقة جوائز الأوسكار .

يذكر أن بانوراما الفيلم الأوروبى فعالية سنوية تقدم على مدار 11 يوما أكثر من 50 فيلما أوروبيا التى حازت مؤخرا على جوائز فى مهرجانات سينمائية مختلفة وتستمر الفعاليات حتى 18 نوفمبر الجارى.

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