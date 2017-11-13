هاني رمزي يستعد لتصوير “همسة كريم” ومقالب رمضان المقبل on November 13, 2017

كشف الفنان هاني رمزي، عن بدأ جلسات عمل مع المخرج لؤي السيد للوقوف على تفاصيل فيلمه الجديد “همسة كريم”، مبينًا أن الفيلم فكرته ستكون جديدة ومختلفة، ومقرر بدء تصويره مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل، ويشارك فيه الفنانة رجاء الجداوي، نيرمين ماهر.

من ناحية أخرى، أعلن رمزي، في تصريح خاص لـ”العرب اليوم”، عن قرب موعد تصوير برنامجه الجديد “المنطاد” المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث سيتم تصويره في الإمارات، وينتمي لنوعية برامج المقالب، وتدور فكرته حول وجود ضيف داخل منطاد وعندما يصل إلى أعلى نقطة يفاجىء بوجود حريق في المنطاد ويصاب الضيف بحالة من الخوف والهلع، ويظهر هاني ليقوم بإنقاذه، مشيرًا إلى أنه أصبح يفضل هذه النوعية من البرامج.

ويعد هذا البرنامج هو الرابع لهاني بعد “هاني هز الجبل”، و”هروب اضطراري”، و”هاني في الأدغال”، وأشار رمزي إلى أنه لا يعرف موعد عودته لتصوير باقي المشاهد المتبقية من فيلم “قسطي بيوجعني”، الذي توقف لأسباب إنتاجية.

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