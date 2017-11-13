نسرين طافش تنضم للمخابرات المصرية في “الزيبق” on November 13, 2017

وقعّت النجمة العربية نسرين طافش على كشوف دور البطولة النسائية في الجزء الثاني من مسلسل “الزيبق”، في مقابل النجم المصري كريم عبدالعزيز، حيث انضمت إلى العمل الدرامي كالمرشحة الوحيدة للشخصية التي لم تكن موجودة في الجزء الأول، علمًا أن “الزيبق” من إنتاج شركة “أوسكار” وسيناريو وحوار وليد يوسف وإخراج وائل عبدلله.

ويُشار إلى أن “الزيبق” مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، وتم عرض الجزء الأول منه في موسم 2017 الماضي، وشارك إلى جانب عبدالعزيز كلًا من شريف منير، وريهام عبدالغفور، وطلعت زكريا، وكارمن لبس، وهادي الجيار، ونهلة سلامة، وآخرون.

وكان الممثل المصري شريف منير صرّح بأن أحداث الجزء الأول شكلّت “تمهيدًا للسخونة التي ستشهدها الأحداث في الجزء الثاني، بخاصة أن الجزء الأول انتهى بسفر كريم عبدالعزيز إلى تل أبيب تحت اسم مستعار بمعاونة صديقته التابعة لجهاز الموساد”.

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