مهرجان “كرامة لأفلام حقوق الإنسان” ينطلق بدورته الثامنة تحت عنوان “اعط on November 13, 2017

تحت عنوان “اعط للحياة فرصة” وبهدف إثراء المشهد الثقافي والسينمائي

الاردني، ينطلق مهرجان كرامة لأفلام حقوق الانسان في الاردن في دورته

الثامنة من خلال مجموعة مميزة من الأفلام الروائية والوثائقية والتحريكية

التي ستبدأ عروضها يوم 5 وحتى 10 من كانون الاول 2017 في المركز الثقافي

الملكي.

ويهدف مهرجان كرامة والذي يحتفي باليوم العالمي لحقوق الانسان الذي

يصادف 10 كانون الاول، إلى إلقاء الضوء على قضايا حقوق الانسان

والتحديات التي تواجه العالم والمنطقة، لتحقيق عالم عادل واكثر حقوقي

للبشرية. وقد جاء متزامنا مع الذكرى الخمسين لتوقيع العهد الدولي الخاص

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية والذي اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحده في

16/12/1966.

وينظم المهرجان جمعية المعمل 612 للأفكار وبالشراكة مع المركز الثقافي

الملكي وبدعم من الاتحاد الاوروبي ومنظمات محلية ودوليه متعدده، حيث تلقت

ادارة المهرجان 700 فيلم من جميع انحاء العالم وتم اختيار 10% منهم

لعرضهم في ايام المهرجان. سيتم عرض 70 فيلما من 25 بلد من جميع انحاء

العالم يتبعها نقاشات مع المخرجين والمنتجين العمل، بواقع 12 فيلماً

يومياً تتراوحبين الافلام القصيرة والطويلة في مسارح المركز الثقافي

الملكي من الخامسة وحتى العاشرة ليلاً.

ويتميز مهرجان كرامة بالفعاليات الموازية للأفلام حيث ستقام مجموعة من

الندوات والمناقشات اهمها: الهوية والمدينة، اعط الشباب فرصة. بالإضافة

إلى عقد مائدة مستديرة للتشبيك بين مدراء مهرجانات أفلام من العالم

ومنتجين وصانعين افلام بمشاركة محلية ودولية للوصول إلى مشاريع مشتركة،

وورشة عمل لصناعة الفيلم الحقوقي بالشراكة مع الجامعات المختصة في

المملكة والمؤسسة الدينماركيه للفيلم.

وحظي مهرجان كرامة لافلام حقوق الانسان بثقة ومتابعة كبيرة من زواره

ومآزريه الذين باتوا ينتظرون موعده الثابت في كل عام لحضور كل ما هو جديد

ومهم في سينما حقوق الانسان من جميع انحاء العالم، حيث تتخطى عروض

المهرجان العاصمة عمان لتصل إلى المحافظات والمخيمات بهدف ايصال اوسع

لرسالته الانسانية الخاصة بحقوق الانسان من خلال الفن والثقافة

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