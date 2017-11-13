مسلسل “حتى الممات” بنسخة أميركية جديدة في منطقة ساوث كارولينا on November 13, 2017

حصلت قناة NBC الأميركية على حقوق قصة المسلسل التركي “حتى الممات”من أجل تقديمه في عمل أميركي تحت عنوان Eternal.

القصة بالنسخة الأميريكية من المنتظر أن تدور أحداثها الجديدة في منطقة “ساوث كارولينا” وحتى هذه اللحظة لم تكشف الجهات المنتجة عن هوية الأبطال الذين سيقومون ببطولة المسلسل، مع العلم أن مسلسل “حتى الممات” التركي كان من بطولة النجم أنجين أكيوريك والنجمة فهرية أفجان.

يُذكر أن مسلسل “حتى الممات” حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً وتصدّر طيلة فترة عرضه قوائم المسلسلات والبرامج الأعلى مشاهدة عبر الفضائيات التركية.

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