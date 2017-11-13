مخرج الروائع حسن الإمام on November 13, 2017

اشتهر المخرج الكبير حسن الإمام بإخراج مجموعة مهمة من الأفلام منها بين القصرين، قصر الشوق ، الجسد ، الخطايا وحسين الإمام هو أول من صنع مظاهرات 1919، في السينما المصرية وهو أول من ألقى الضوء على مجموعة من القضايا الشائكة في المجتمع، منها قضية التبني في فيلم الخطايا الذي قام ببطولته الفنان عبد الحليم حافظ .

ويعتبر حسن الإمام هو مكتشف النجوم، فهو من اكتشف الفنانة هند رستم في فيلم الجسد لتنطلق بعدها وتقدم أدوار البطولة في السينما، ولم يكن الإمام مكتشف فقط نجوم الفن بل الإخراج فقد تتلمذت على يديه المخرجة إيناس الدغيدي، وتنبأ بموهبة الفنانة صابرين عندما كانت طفلة فهو مخرج له رؤية ولة بصمة على الوسط السينمائي، وحسن الإمام بدأ عمله بالسينما كمونتير وكمساعد إخراج ثم كمخرج في فيلم اليتمتان مع فاتن حمامة وثريا حلمي، ليكون هذا العمل هو بداية تألقه كمخرج في السينما المصرية .

التعليقات