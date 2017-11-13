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محمد رمضان يرد على شيكابالا بعد هدفه المميّز في مباراة غانا

on November 13, 2017 0 Comment
محمد رمضان يرد على شيكابالا بعد هدفه المميّز في مباراة غانا

حرص النجم محمد رمضان على تهنئة لاعب كرة القدم محمود عبدالرازق “شيكابالا” بعد إحرازه هدف الأحد في مباراة مصر وغانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

واستعان شيكابالا، بمقولة محمد رمضان “رفاعي الدسوقي ماماتش” على حسابه الخاص على “تويتر” عقب المباراة، ليرد رمضان على حسابه “من غيرك مش هتكمل يا واد عمي.. مبروك شيكا”.
وانهالت التعليقات على حساب الفنان محمد رمضان من الجمهور الذي تفاعل مع رد رمضان على شيكابالا.

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