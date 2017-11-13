محمد رمضان يرد على شيكابالا بعد استعانته بشخصية “الأسطورة”

غرد الفنان محمد رمضان في حسابه على موقع تويتر قائلًا “من غيرك مش هتكمل يا واد يا عمي.. مبروك يا شيكا”.
وتأتي هذه التغريدة ردًا على ما كتبه نجم منتخب مصر عبر تويتر “عودة رفاعي الدسوقي” وذلك بعد عودته لمنتخب مصر، وإحرازه هدفًا في مرمى منتخب غانا في المباراة التي جمعت منتخبي مصر وغانا الأحد وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.
يذكر أن “رفاعي الدسوقي” هي الشخصية التي قدمها “رمضان” في مسلسل “الأسطورة” في شهر رمضان قبل الماضي
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