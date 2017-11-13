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مايا دياب تتصدّر “ترند” على تويتر والاحتفالات تعمّ صفحاتها الرسمية

on November 13, 2017 0 Comment
مايا دياب تتصدّر ترند على تويتر والاحتفالات تعمّ صفحاتها الرسمية

احتفل جمهور وعشاق النجمة اللبنانية مايا دياب بعيد ميلادها على طريقتهم الخاصة، وذلك منذ ساعات يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر الأولى.
وملأت محبو مايا دياب، صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي بصور وتصاميم خاصّة بالمناسبة طُبع عليها وسم “Happy Birthday Maya Diab” الذي تصدّر قوائم العبارات الأكثر رواجًا وتداولًا عبر الإنترنت.

وعلى صعيد آخر، تتابع مايا دياب العمل على ألبومها الجديد حيث تتواجد لفترات طويلة في استوديو التسجيل لوضع صوتها على بعض الأغنيات وتشرف على تفاصيل إنتاج الألبوم.

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