كيم كارداشيان تستعد لاستقبال مولودها الثالث بأجواء خيالية on November 13, 2017

شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان جمهورها بمقاطع فيديو وصور من أجواء الاستعدادات النهائية لاستقبال طفلها المنتظر من أم بديلة برفقة أخواتها الحوامل كلوي وكايلي ومجموعة من الأصدقاء المقربين.

وتبدو أجواء الإحتفالية الفارهة التي أقامتها كيم كارداشيان واضحة من خلال مقاطع الفيديو والصور التي نشرتها عبر خدمة “الإنستاسوري” الخاصة بحسابها الرسمي على موقع “انستغرام” من منزلها في لوس أنجلوس حيث حرصت على تزيين المكان بأشجار الكرز الوردية والورود البيضاء والأزهار المتساقطة.

كيم دعت إلى الإحتفالية الأم البديلة للطفل وصورت فيديو من الغرفة التي سيحصل فيها الطفل على الاستحمام الأول له بعد لحظة الولادة وكتبت على الفيديو Baby Shower. يذكر أن موقع “ديلي ميل” البريطاني، أفاد بأن كيم كارداشيان وزوجها ينتظران قدوم فتاة صغيرة ومن المقرر أن تحصل عملية الإنجاب في نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل ليصبح بذلك لطفلتهما نورث ذات الأربعة أعوام شقيقة صغرى.

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