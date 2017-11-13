كاظم الساهر والموسيقار العالمي ياني يحييان حفلين منفصلين في السعودية on November 13, 2017

قالت هيئة الترفيه الحكومية في السعودية، إن الفنان العراقي كاظم الساهر، والموسيقار العالمي ياني، سيحييان حفلين منفصلين في المملكة، وسيكون حضورهما متاحاً للعائلات.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها في موقع تويتر أن النجمين سيحييان حفليهما في المملكة دون أن تحدد مواعيد الحفلتين وأماكنهما.

ودعا المشرف على حساب الهيئة في موقع تويتر، المتابعين، لانتظار تفاصيل أخرى عن الحفلين.

ونقلت صحيفة “الرياض” عن مصادر قولها أن الموسيقار ياني سيقدم أمسيتين موسيقيتين في الرياض وجدة نهاية الشهر الجاري، كما ينتظر أن يحيي الساهر حفلتين أيضاً في الرياض وجدة.

وتضاف الحفلتين إلى الكثير من الحفلات الفنية التي نظمتها الهيئة منذ إنشاءها العام الماضي في مختلف مناطق المملكة.

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