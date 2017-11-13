فريال يوسف تحتفل بعيد ميلاد الفنانة مايا دياب بهذه الطريقة on November 13, 2017

نشرت النجمة فريال يوسف، مجموعة صور تجمعها بصديقتها المطربة اللبنانية مايا دياب، بمناسبة احتفال الثانية بعيد ميلادها.

وعلّقت فريال على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، قائلة: “لا يهمني إن كنا مع بعض أو متفرقين، أنتي لم تغيبي عني أبدًا.. أنتي دائمًا في قلبي”. وأضافت: “أتمنى لقلبك كل السعادة.. كل الابتسامات التي يجلبها يومك.. كل النعم الموجودة في الحياة”.

واختتمت فريال، رسالتها لصديقتها قائلة: “كل ما أتمناه أن ترى كيف أنتي غالية عندي.. وكيف تكونين كذلك دائمًا.. عيد ميلاد سعيد”.

التعليقات