علي الحجار يهدي أغنية من ألبومه الجديد لجمهوره في الأوبرا on November 13, 2017

قدم المطرب الكبير علي الحجار، أغنية جديدة لأول مرة من ألبومه الصادر مؤخرًا، وذلك خلال حفل أحياه مساء أمس الأحد على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، ضمن الليلة الثانية عشرة لمهرجان الموسيقى العربية بدورته السادسة والعشرين.

وجاءت الأغنية بعنوان “جوه حضني” واستطاع الحجار، خلال غنائها لأول مرة مباشرة على مسرح الأوبرا، خطف أنظار وقلوب الجمهور الحاضر للحفل، والذي تفاعل بشكل كبير مع الأغنية.

وكان الحجار قد قدم خلال الحفل، أغنية تتر مسلسل “الشهد والدموع” للموسيقار الراحل عمار الشريعي وتأليف سيد حجاب، على قد ما حبينا، ريشة ويا ريشة، في قلب الليل، مسألة مبدأ، روحي فيكي، في عتمة الليل والحياة، الليل واخره، تجيش نعيش، هنا القاهرة، عارفة، غوايش، لما الشتا يدق البيبان.

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