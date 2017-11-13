طرح الإعلان الدعائي الأول لفيلم “عمارة رشدي” on November 13, 2017

طرحت أسرة فيلم “عمارة رشدي”، الإعلان الدعائي الأول للعمل، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة سينمائيًا. وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب حول عمارة رشدي في الإسكندرية، ويتعرض كل من الأبطال لمواقف مخيفة ومرعبة حول هذه العمارة، في جو كوميدى.

و”عمارة رشدي” بطولة كلًا من: حسن عيد، مدحت تيخة، نرمين ماهر، سمر جابر، إنجي خطاب، أيمن قنديل، قصة محمد أحمدي، سيناريو وائل يوسف، إنتاج شركة “أن جي انتى ناشونال” للمنتج محمود سويلم وإخراج حسن السيد.

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