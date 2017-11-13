سوسن بدر تخوض السباق الرمضاني 2018 بـ” أهو دا اللي صار” on November 13, 2017

استقر المخرج حاتم على على الفنانة سوسن بدر لتشارك فى بطولة مسلسل “أهو دا اللى صار” بطولة النجوم روبى ومحمد فراج، المقرر عرضه فى رمضان 2018، حيث يعقد حاتم على وروبى والمنتج محمد مشيش والمؤلف عبد الرحيم كمال جلسات عمل من أجل الوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، فضلا عن ترشيح باقى الأبطال، والتفاصيل الإنتاجية الأخرى.

كما تواصل سوسن بدر تصوير مشاهدها ضمن السياق الدرامي لمسلسل ” أبوالعروسة” المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر شاشات القنوات الفضائية خارج السباق الرمضاني المقبل وينتمى لنوعية المسلسل الطويلة التي تصل الي 60 حلقة ويشارك سوسن بطولة المسلسل سيد رجب و، وتأليف هانى كمال، إخراج كمال منصور

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