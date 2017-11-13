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سمية الخشاب تخرج عن صمتها وترد علي منتقدي زواجها on November 13, 2017

خرجت الفنانة سمية الخشاب عن صمتها لترد منتقدى زواجها من الفنان أحمد سعد ،وما تعرضت له من هجوم شديد عبر السوشيال ميديا ،وقامت بتوجيه رسالة لهم عبر صفحتها على انستغرام من خلال فيديو موجهه حديثها للجمهور “عايزة أتكلم معاكم في حاجه مهمه أوى الناس اللى بتشتم وتقول ألفاظ مش حلوة علي مواقع التواصل يا جماعة الحروف إللى بتخرج من لسانا محسوبة علينا كل حرف حلو بتقوله بيرجعلك تانى لأن كله سلف ودين واللى بيقول كلمة مش حلوة بترجعله تانى. التعليقات Share this on WhatsApp

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