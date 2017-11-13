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ريهام سعيد تحتفل بـ”سبوع” مولودها الرابع

on November 13, 2017 0 Comment
ريهام سعيد تحتفل بـسبوع مولودها الرابع

أحتفلت الإعلامية ريهام سعيد بسبوع أبنها طارق وهو المولود الرابع لريهام من زوجها الثانى ،أقيم الحفل في بالم هيلز بمدينة الشيخ زايد ،وحضر الحفل الفنانة ريم البارودي التى حرصت على تهنئة ريهام عبر انستغرام ،وفاء عامر ،ميريهان حسين ،نقيب الممثلين أشرف زكى ،وظهرت ريهام لأول مره بصحبة زوجها وهى مرتديه ملابس سوداء في محاولة لإخفاء وزنها الزائد بعد الولادة ،وكانت ريهام أعلنت منذ فترة عن حملها في مولودها الرابع حتى تعلم الناس عن سبب غيابها لا سيما وأنها كانت احيلت للتحقيق في هذا التوقيت

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