دينا تنجح في تجسيد شخصية “وفاء” رغم استفزازها للجمهور on November 13, 2017

كشفت الفنانة دينا، عن سعادتها البالغة بردود الأفعال عن شخصية ” وفاء “، التي قدمتها في مسلسل ” الطوفان “، الذي يعرض في الوقت الحالي على إحدى القنوات الفضائية، وقالت : “على الرغم من أن شخصية وفاء، استفزت المشاهدين إلا أنني الحمد لله استطعت تجسيدها، رغم صعوبتها لأن وفاء، شخصية حقودة وفي الوقت نفسه، مقهورة ومظلومة من زوجها، فمشاعر الحقد والحسد والغيرة، جميعها مشاعر سلبية اكتسبتها جراء ظلم زوجها لها.

وتابعت :”الجمهور تفاعل معها كثيرًا خاصة إن هذه الشخصية مختلفة تمامًا، عما قدمته من قبل”، ومسلسل “الطوفان” من بطولة ماجد المصري، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد زاهر، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وروجينا، وأيتن عامر، وعبير صبري، ورامي وحيد، ونجلاء بدر، وسيد رجب، ومحمد عادل، والراقصة دينا، وإيهاب فهمي، وعدد آخر من النجوم، وهو عن قصة لبشير الديك، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج خيري بشارة.

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