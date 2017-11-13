دارين حداد تُثير الجدل بصورة عروس أحمد عز on November 13, 2017

حضرت الممثلة التونسية دارين حداد، حفل زفاف نجلة أحمد الشربيني، شقيقة الشيف علاء الشربيني، مساء الجمعة الماضية، في فندق “كاتاركت أسوان”، حيث تواجد في الزفاف، النجم المصري أحمد عز الذي حرصت على التقاط صورة سيلفي معه، ونشرها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”.

وآثار التعليق الذي تركته حداد على صورتها مع أحمد عز جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وضعت وجه عروس وقلب أحمر، الأمر الذي اعتبره البعض تلميحًا منها لحبها لأحمد عز، إلا أننا نؤكد أن لا علاقة حب تجمع بين أحمد عز ودارين حداد، وكل ما في الأمر أن الثنائي التقطتا صورة تذكارية بشكل طبيعي.

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