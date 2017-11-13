تداول فيديو للنجمة يسرا ترقص داخل بار للخمور بشكل هستيري on November 13, 2017

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، مقطع فيديو، للفنانة يسرا وهي ترقص في “بار” للخمور وسط عدد من العاملين، وظهر في المقطع ، رقص يسرا بفستان أحمر، وسط عدد من العاملين، وقاموا بتقديم نقطة لها، كما ظهر عرضًا للخمور أعلى الشروفات المتواجدة بالجانب، ولم يعلن ناشر الفيديو عن المكان أو في أية مناسبة تمت.

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