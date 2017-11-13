أنغام تكشف سبب عدم مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية on November 13, 2017

كشفت النجمة المصرية أنغام، عن سبب عدم مشاركتها في “مهرجان الموسيقى العربية” رغم حرصها الدائم على المشاركة في المهرجانات الموسيقية المصرية بصفة خاصة.

وقالت أنغام في تصريحات صحفية لها أن إرتباطاتها الفنية داخل مصر وخارجها منعتها من ذلك، وأنه عندما تواصلت معها إدارة المهرجان بشأن مشاركتها كان لديها العديد من الحفلات التي كانت قد تعاقدت عليها ومن بينها حفلها التي أقيمت في دبي في الامارات العربية المتحدة قبل يومين.

وكانت أنغام سافرت قبل عدّة أيام إلى دبي حيث أحيت حفلاً غنائياً ضخماً قدّمت خلاله مجموعة كبيرة من أغنياتها القديمة والحديثة، وتستعد قريباً لطرح ألبوم خليجي خلال شهر في كانون الأول ديسمبر المقبل.

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