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أحمد عز يبدأ تصوير مسلسل “أبو عمرو المصري” on November 13, 2017

نشر المخرج أحمد خالد موسى، على صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة تجمعه بالفنان أحمد عز وفريق عمل مسلسل “أبو عمرو المصري”، لبدء تحضيرات تصوير العمل المقرر عرضه موسم رمضان المقبل. يذكر أن المسلسل مأخوذ من روايتين للمرة الأولى في الدراما العربية، وهما “مقتل فخر الدين” و”أبو عمر المصري” للكاتب عز الدين شكري فشير، وحققتا مبيعات كبيرة أدخلتهما قائمة الأعلى مبيعا، ونالتا ثناءً نقديا وجماهيريا في الوقت ذاته. التعليقات Share this on WhatsApp

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