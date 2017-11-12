ميس حمدان تدخل مصحة نفسية من أجل “شيء من الماضي “ on November 12, 2017

كشفت الفنانة الأردنية ميس حمدان، أنها يتبقى لها مشاهد بسيطة وتنتهي من تصوير أولى تجاربها في الدراما الأردنية، “شيء من الماضي” مع هيفاء حسين وياسر المصري وحبيب غلوم وجميل عواد وعبير عيسى وعاكف نجم، ومن إخراج حسام حجاوي، وسيناريو وحوار رولا الحجة، وإنتاج عصام حجاوي، حيث تتضمن هذه المشاهد وجودها في مصحة نفسية، إذ تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة تحمل سفاحًا من شاب بعدها تواجه أزمات مع زوجة أبيها التي تدخلها مصحة للأمراض العصبية والنفسية.

وأضافت حمدان، في تصريح خاص لـ”العرب اليوم”، أنها سعيدة بتجربتها الأولى في الدراما الأردنية من خلال مسلسل “شيء من الماضي ” ودور مركب، لا سيما أنها تحمل الجنسية، متمنية أن تحقق نجاح فيها، مشيرة إلى أنها تعود للقاهرة خلال أيام، حيث تقرأ عدة سيناريوهات تختار ما بينهم لتشارك به سواء في الموسم الرمضاني المقبل أو خارجه.

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