منتج “الطوفان” يكشف مارواء الكواليس وحقيقة زيادة أجور الفنانين on November 12, 2017

استطاع مسلسل “الطوفان”، رغم عرضه خارج السباق الرمضاني، أن يحقق ملايين المشاهدات منذ انطلاق الحلقات الأولى له على القنوات الفضائية، حيث جذب الجمهور في خطوة جديدة تؤكد أن هناك مواسم أخرى غير الموسم الرمضاني المعتاد عليه في عرض الأعمال الدرامية تستطيع النجاح الكبير إذا كان هناك عملًا يستحق المشاهدة حقًا.

وبشأن نجاح “الطوفان “، الذي يعرض خلال الفترة الجارية، قال المنتج ريمون مقار، في تصريحات خاصة لـ”العرب اليوم”، إنه عند الاجتهاد في اختيار ورق وفكرة جيدة والعمل عليها ومن ثم تحقق نجاحًا كبيرًا وغير مسبوق بالتأكيد الأمر يجعلك تشعر بالسعادة والرضا، لا سيما أن العمل يحقق نسب مشاهدة مخيفة والناس في الشوارع تتحدث عنه وهناك مقاطع منه تحقق نسب مشاهد تصل إلى 4 ملاين.



وأشار ريمون إلى أنه منذ بداية تقديم المسلسل وهو يؤكد أن “الطوفان” سيحدث نقلة نوعية في الدراما العربية بأكملها، خاصة أنك تقدم عملًا خاليًا من الأكشن وكل ما تهتم به قضية العائلة، موضحًا أنها نوعية يخاف البعض من تقديمها، لكن أعتقد بعد نجاح المسلسل الجميع سيقدم مثل هذه النوعية ونعود لتقديم الأعمال الاجتماعية مثل “ليالي الحلمية ” وغيرها.

وأكد مقار، أن المسلسل يحمل العديد من المفاجآت والجدل الكثير وأن إيقاعه سيختلف عن الحلقات الأولى التي مازلنا نقدم فيها الشخصيات، لكن الحدث الرئيسي لم يحدث بعد، مشيرًا إلى أن أحداث الحلقة 40 بالتحديد سيكون “الطوفان ” حدثًا للجميع، مضيفًا أنه طوال الوقت رهانه على الورق الجيد وجودة الإنتاج من صورة وديكور وكما أنه لا يبخل على العمل الذي يقدمه، موضحًا أن من يظن أن الصرف الزائد خسارة فهو مخطئ بالعكس تمامًا فهو مكسب لأعمالك المقبلة، لأنك في النهاية تقدم صناعة وعندما تقدم فنًا يعيش ويستمر أفضل بكثير من تقديم منتج ينكسر وينتهي وليس له وجود فالمهمة هو تقديم صناعة جيدة.

وفيما يتعلق برفع الفنانين لأجورهم بعد زيادة الحلقات كما يتردد، أوضح مقار، أنها أخبار كاذبة وعارية تمامًا من الصحة وأن جميع الفنانين محترمين وملتزمين ولم يتم طرح هذا الأمر نهائيًا، كاشفًا أن “زيادة حلقات المسلسل لم تتم بعد النجاح مثلما يتردد لأننا لا نعصر النجاح وعندما قدمنا “الأب الروحي” أشرنا من البداية إلى أنه 5 أجزاء وليس بعد نجاحه، وفي “الطوفان” نفس الأمر من البداية وهو 45 حلقة، وإذا قال لي أحد قدم جزء ثاني لن أقبل لأن قصته لا تحتمل أكثر من ذلك، ومن يعصر النجاح لا يوجد لديه ما يقدمه، فمثلًا الكثير طلب مننا تقديم جزء ثاني من “ظل الرئيس”، لكننا ومعنا ياسر جلال رفضنا لأننا ما زال لدينا الكثير من الأعمال لنقدمها وطوال ما نملك أعمال فنية جديدة فلماذا نسعى لتقديم أجزاء ؟!” .

وتابع ريمون أنه لم يكن هناك تخوف من خروج “الطوفان” من الموسم الرمضاني، موضحًا أنه لم يكن هناك ما يسمى بـ “الموسم” لأنها كلمة صنعتها الإعلانات، مؤكدًا أن المنتج الجيد يحقق النجاح في أي وقت ولا يرتبط بموسم معين، مضيفًا “أتمني أن أقدم أعمالًا جيدة طوال العام ونستطيع أن نستمر على ذلك” ، وعن تصنيف المسلسل + 16 أشار إلى أنه أمر يخص الجهة التي تعرض العمل وهم يروا أنه لا يمكن لمن هم أصغر من 16 عامًا مشاهدته.

وأبرز مقار، أن تبني شركة “فنون مصر” للمواهب، نظرًا لأن وضع مصر في اسم الشركة يعني أنه لا بد أن تكمل واجبك ومثلما تحقق المكسب المادي لا بد أن تساهم في استمرار الصناعة، ولكي تستمر لابد من تقديم دماء جديدة من مؤلفين ومخرجين وفنانين، وهو ما أعتبره مكسبًا أيضًا لأنك تكسب التاريخ وتترك بصمة في الصناعة، لأنه في يوم سيتم ذكر “فنون مصر” بأنها ساهمت في اكتشاف مواهب، والتاريخ يعني أنك تترك شيئًا للزمن يتذكرك من خلاله الجمهور، إذ أن التاريخ يستمر أكثر بكثير من عمر الإنسان.

التعليقات