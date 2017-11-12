كواليس حفل هيفاء وهبي ومحمد حماقي نهاية الشهر الجاري on November 12, 2017

دائمًا ما تؤكد النجمة هيفاء وهبي على شعبيتها وجماهيريتها داخل مصر رغم محاولات البعض بإثارة الأزمات بشأنها، إلا أنها تستعد لتقديم حفل جديد نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على المسرح المكشوف لنادي نقابة المهندسين أمام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مع النجم محمد حماقي، وذلك بعد نجاح حفلهم الأول، من خلال تنظيم شركة “السقا غروب” التي تسعى دائمًا لتقديم حفلات قوية مع أقوى نجوم الغناء، وشركة “تالنت” لمالكها وليد منصور، ومن إنتاج شركة “الخياط غروب”.

ويحمل الحفل الذي أكد فيه حماقي عن سعادته بالمشاركة فيه خاصة أنها المرة الثانية له في جامعة مصر والثانية له مع هيفاء بعد حفل الجامعة الأميركية، ومع الإعلان عن الحفل شهد ردود فعل قوية لذلك من المتوقع الإقبال الكبير عليه، وحرصًا من شركة “السقا” ووليد منصور والمستشار حسن شندي والقائمين على الحفل بخروجه في أحسن صورة، تم التعاقد مع شركة “فالكون غروب” وعددًا من شركات الأمن الكبيرة المتخصصة في تأمين الحفلات .

وكشف مصدر لـ “العرب اليوم”، أن الشركة المنظمة للحفل لن تكتفي بحماقي وهيفاء لكن تم الاتفاق مع أوكا وأورتيغا على المشاركة، وهي إحدى المفاجآت التي يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن أوكا وأورتيجا يعيشا حالة من النجاح حاليًا بسبب أغنية ” ألعب يلا ” والتي تحقق انتشارًا واسعًا بين الشباب، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى للتعاقد أيضًا مع النجمة شيرين عبدالوهاب من أجل تقديم حفل ضخم خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن عدد كبير من الحفلات مع عمرو دياب وأصالة ومحمد منير.

وعلم ” العرب اليوم ” من مصادر مقربة أن الحفلة الذي يحيه محمد حماقي وهيفاء وهبي في يوم 30 نوفمبر ميزانيته تتخطى الـ 2 مليون جنيه في ظل الاهتمام الكبير بالحفل والحرص على خروجه بشكل مميز، كما يجري حاليًا الاتفاق مع إحدى القنوات الفضائية الكبرى من أجل شرائه عرضه حصريًا .

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