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كمال منصور يواصل تصوير “أبوالعروسة” في مصر الجديدة

on November 12, 2017 0 Comment
كمال منصور يواصل تصوير أبوالعروسة في مصر الجديدة

يواصل المخرج كمال منصور،تصوير أحداث مسلسله الجديد “أبوالعروسة”،المقرر عرضه خلال الأشهر المقبلة بالديكور الرئيسي للعمل بمصر الجديدة.

وقال منصور – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – : ” أواصل تصوير أبوالعروسة بحضور معظم أبطال العمل ، وبشكل مكثف ودون توقف ، لعرضه خلال الأشهر المقبلة ” .

وأضاف:المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة” ، لافتا إلى أن المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال التي تتكون من 60 حلقة وسيعرض خارج رمضان .

“أبوالعروسة” بطولة سيد رجب وسوسن بدر، وتأليف هاني كمال، إخراج كمال منصور .

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