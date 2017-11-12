كمال منصور يواصل تصوير “أبوالعروسة” في مصر الجديدة on November 12, 2017

يواصل المخرج كمال منصور،تصوير أحداث مسلسله الجديد “أبوالعروسة”،المقرر عرضه خلال الأشهر المقبلة بالديكور الرئيسي للعمل بمصر الجديدة.

وقال منصور – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – : ” أواصل تصوير أبوالعروسة بحضور معظم أبطال العمل ، وبشكل مكثف ودون توقف ، لعرضه خلال الأشهر المقبلة ” .

وأضاف:المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة” ، لافتا إلى أن المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال التي تتكون من 60 حلقة وسيعرض خارج رمضان .

“أبوالعروسة” بطولة سيد رجب وسوسن بدر، وتأليف هاني كمال، إخراج كمال منصور .

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