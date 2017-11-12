“فاميلي دراما” تعرض حلقات مجمعة من مسلسل “الشهد والدموع” on November 12, 2017

عرضت قناة “فاميلي دراما” الفضائية، مسلسل “الشهد والدموع”، بقسميه الأول والثاني في حلقات مجمعة في حوالي 4 ساعات، والمسلسل إنتاج 1985و1986 وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ وبطولة عفاف شعيب ، يوسف شعبان ، خالد زكي ، حمدي غيث ، محمود الجندي تدور أحداثه حول حافظ الذي يقوم بالأستيلاء على ميراث أخيه ليموت كمدا وينكر ذلك لأولاده مما يجعل أولاد شقيقه يعيشوا في فقر وحرمان المسلسل شهد بداية لعدد من نجوم فن التمثيل في مصر منهم خالد زكي ، محمود الجندي.

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