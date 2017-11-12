غادة عادل تستضيف بوسي في برنامج “تعشبشاي” الإثنين المقبل on November 12, 2017

يحل كل من المطربة بوسي والطفلة الموهوبة سلمى عازفة الساز ضيفتين على برنامج “تعشبشاي” الذي تقدمه غادة عادل على شاشة “دي إم سي” وذلك الإثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء في حلقة خاصة بعنوان “الغناء والمصريين” تتحدث خلالها بوسي عن رحلتها في عالم الغناء والتمثيل وأكثر الأغنيات التي ارتبطت بها في طفولتها وأكثر وقت تغني فيه مع نفسها.

وتكشف بوسي لأول مرة عن أفراد عائلتها الذين يحبون الغناء ويمتلكون أصواتا غنائية مثلها كما تتطرق خلال حديثها إلى التمثيل وكيف أصبح نقطة التحول في حياتها وتتحدث عن المطربة التي تحب صوتها ومن تتمنى عمل دويتو غنائي معه.

وتقدم بوسي خلال الحلقة عددا من أجمل أغنياتها التي قدمتها طوال مشوارها وأقربها إليها “أه يا دنيا”.

وفي فقرة أخرى من البرنامج تستضيف غادة عادل الطفلة الموهوبة سلمى تامر عازفة الساز والتي التحقت ببيت العود المصري من 6 أعوام تحت إشراف نصير شمة والتي تتحدث عن الحفلات التي شاركت فيها داخل مصر وخارجها وشهادات التقدير والجوائز والأوسمة التي حصلت عليها رغم سنها الصغير، كما تكشف الطفلة عن أسباب اختيارها لآلة الساز غير المعروفة من شجعها ووقف إلى جانبها ومثلها الأعلى في هذا المجال وما الذي تتمنى تحقيقه.

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