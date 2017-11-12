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“عمرو دياب يفرض شروطا لإحياء حفلة “جامعة المستقبل

on November 12, 2017 0 Comment
عمرو دياب يفرض شروطا لإحياء حفلة جامعة المستقبل

يستعد الفنان المصري عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي الليلة في جامعة المستقبل، ووضع المنظمون شروط عدة على الطلاب المشاركين في الحفل.

ومن الشروط التي يجب على الطلاب الإلتزام بها من أجل السماح لهم بدخول الحفل:

– الالتزام بالحضور بداية من الساعة الثانية ظهرًا ولن يسمح بالدخول بعد الخامسة مساءً.

– الدخول يقتصر على الطلاب حاملي الكارنيه فقط ولا يسمح الدخول لأي شخص بدونه.

– عدم السماح بدخول مرافق مع الطالب.

– الإلتزام بالمظهر العام والآداب الجامعية وعدم السماح بالدخول في حالة ارتداء ملابس غير لائقة.

– الإلتزام بعدم حمل أي أسلحة أو مشروبات كحولية أو مخدرة.

– الإلتزام بقواعد التفتيش والأماكن المخصصة للدخول.

– تعرض من يخالف أي من التعليمات السابقة للمسألة القانونية ومجلس التأديب.

– ممنوع دخول الكاميرات.

ويعد الفنان عمرو دياب، هو الفنان المصري الوحيد الذي يضع شروط لجمهوره قبل حضور حفله خاصة في حفلات الجامعات.

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