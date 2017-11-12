علي الحجار يكشف كواليس ألبومه الجديد “ما تاخدي بالك” on November 12, 2017

أكّد الفنان علي الحجار، أنّ ألبومه الغنائي الجديد “ما تاخدي بالك”، يضم 12 أغنية بلهجات عدّة، منها الصعيدية والبورسعيدية، بجانب دويتو غنائي يجمعه بالمطرب الجزائري منير الجزايري، مشيرًا إلى أنّ “الدويتو بعنوان “مين فينا مش محتاج”، وهو مفاجأة الألبوم، من كلمات مصطفى جودة وتوزيع أشرف محروس”.

وأشار الحجار، في مقابلة خاصّة مع “العرب اليوم”، إلى أن الألبوم يضم عدة ألوان غنائية مثل أغنية “يالدانة “، وهي مستوحاه من التراث البورسعيدي، من كلمات محمد عبد القادر ولحن وتوزيع أحمد علي الحجار، واشترك في عزفها فرقة السمسمية البورسعيدي بقيادة محسن العشري، وأيضا هناك أغنية “جوه حضني ” كلمات سالم الشهباني و لحن وتوزيع محمد حمدي رؤوف، و”جبلي” أغنية مستوحاة من التراث الصعيدي، من كلمات محمد العسيري ولحن ممدوح صلاح – وتوزيع : مادو

وعيشة الحنية كلمات عاصم حسين لحن هيثم توفيق وتوزيع مادو، و” ماليش في العند ” كلمات محمد القصاص ولحن أحمد الحجار و توزيع : محمد حمدي رؤوف، وأغنية “ماتاخدي بالك ” كلمات سامح عبد اللطيف و لحن إسراء ماجد و توزيع إسلام رفعت

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