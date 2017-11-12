عائلة “شادية” تُعلق مجددًا على زيارة الرئيس السيسي on November 12, 2017

حرصت ناهد شكري على التعبير عن فرحتها بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه، لعمتها النجمة الكبيرة شادية، للاطمئنان على صحتها في مستشفى الجلاء العسكري قبل يومين، وكتبت على حسابها قائلة: “الرئيس السيسى والسيده حرمه زاروا عمتي وأمي أمس .. هي بتحب مصر حب جنوني .. وبتحب السيسي جدًا وكنت طلعت في برنامج 90 دقيقة حكيت الموضوع ده من 3 أشهر مع محمد الباز العزيز .. ربنا يشفيكي ياحبيبتي وترجعي لينا بحضنك الدافي وبوستك اللي بتطرقع في ودننا”.

وكان خالد شاكر، شقيق النجمة الكبيرة شادية، قد شارك منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أوضح فيه تفاصيل زيارة الرئيس السيسي والسيدة حرمه، للفنانة شادية بمستشفى المعادي العسكري، وظهر في المنشور صورة لـ “برقية” قدمها الرئيس المصري وزوجته للنجمة شادية، معربًا عن أمنياته لها بالشفاء العاجل.

وعلق خالد شاكر على ذلك قائلًا “لفتة رائعة من الرئيس وحرمه أن يصمم على زيارة الحاجة شادية بالمستشفى فور وصوله للمطار عائدًا من شرم الشيخ …. ليطمئن على صحتها ويتأكد من أنها تحت الرعاية المناسبة ….واستمع لشرح الأساتذة الدكاترة المتابعين لحالتها …ووعد بتكرار الزيارة …. خالص الشكر والتقدير على الاهتمام والرعاية وباقات الورد الرائعة في يوم سعيد لنا بتحسن حالتها الصحية ووعيها….حقيقي”.

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