صبا مبارك تتعاقد على المشاركة في مسلسل “مشاعر لا تنتهي” on November 12, 2017

انضمت الأردنية صبا مبارك، لفريق عمل مسلسل “مشاعر لا تنتهي” الذي ينتمي لنوعية المسلسلات الدرامية الطويلة التي تدور في 60 حلقة، ويعتمد على مشاركة عدد كبير من النجوم، على رأسهم ماجد المصري، ومنذر رياحنة، وعايدة رياض، وغيرهم من الأبطال حيث يعمل صناع المسلسل على الانتهاء من التعاقدات والتحضيرات الخاصة بالعمل قبل انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

والمسلسل يدور في إطار درامي اجتماعي بشأن العديد من القضايا والمشاكل الإنسانية الموجودة على الساحة من خلال قصص حب، والعمل من تأليف نوال مصطفى، وإنتاج شركة جديدة تحمل اسم “الشمس ميديا للإنتاج”، وتعمل الشركة على إنهاء عملية التعاقد مع الثنائي قبل الاتفاقات الرسمية مع باقى المرشحين للمشاركة في البطولة.

وعرض للممثلة صبا مبارك الجزء الجديد من مسلسل “حكايات بنات”، والذي حقق رد فعل قوي بمجرد انطلاق عرضه على القنوات الفضائية، وهو من تأليف باهر دويدار وإسلام حافظ وإخراج مصطفى أبوسيف، وبطولة كل من صبا مبارك وإنجي المقدم ودينا الشربيني وندى موسى وكريم فهمي ورمزي لينير وعمرو صالح وأحمد العوضي، ويتناول العمل حياة أربع فتيات، ملقيا الضوء على علاقتهن بأهاليهن وحياتهن الخاصة وأحلامهن وطموحاتهن.

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